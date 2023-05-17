"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг HeadHunter

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для АДР

HeadHunter с целевой ценой 1,9 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 17% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"HeadHunter 16 мая опубликовала результаты по МСФО за 1К23, которые оказались сильными и отразили дальнейшее ускорение роста выручки. Выручка увеличилась на 25% г/г в 1К23 (до RUB 5.6 млрд) против +9% в 4К22 на фоне роста числа клиентов, их активности на платформе и повышения тарифов. Сильный рост выручки, с дальнейшим ускорением к/к, превысил наши ожидания на фоне роста активности компаний в найме персонала. В результате HeadHunter также показала высокий рост EBITDA и чистой прибыли. Сильные результаты за 1К23 свидетельствуют о потенциале превышения наших прогнозов по выручке и EBITDA за 2023 год", - пишут аналитики инвесткомпании.

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