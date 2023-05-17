Вероятна консолидация индекса Hang Seng в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятна консолидация индекса Hang Seng в ближайшее время в случае отсутствия значимых негативных или позитивных событий, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в среду демонстрирует снижение на фоне опасений инвесторов о снижении темпов роста экономики КНР. Прогноз пока остается без изменений. Техническая картина говорит о продолжении консолидации, если не произойдет значимых негативных или позитивных событий. Исторически в мае индекс был склонен демонстрировать низкую волатильность и имел тенденцию к умеренному снижению", - отмечает аналитик.

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