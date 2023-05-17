Акции сталелитейных компаний могут реализовать потенциал роста в пределах 6-12% на горизонте месяца - ПСБ

Акции сталелитейных компаний РФ могут реализовать потенциал роста в пределах 6-12% в конце мая - начале июня, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Активная фаза дивидендного сезона, в первую очередь, позитивные ожидания по выплатам акционерам со стороны нефтегазовых компаний, оказывает решающую поддержку не только сегменту, но и рынку акций в целом, - пишут эксперты банка. - Мы позитивно оцениваем перспективы рынка в конце мая - начале июня. Полагаем, что развитие тенденции к росту с текущих уровней может способствовать распространению спроса и на менее идейные бумаги. Так, учитывая слабость рубля, тактически могут вновь реализовать неплохой потенциал догоняющего рынок роста акции сталелитейных компаний. Несмотря на неготовность ведущих представителей отрасли платить дивиденды, лишая их в настоящее время сильного повода для переоценки, их бизнес выглядит прочным, а инвестпрофиль - долгосрочно привлекательным".

Наибольший потенциал роста, по оценкам стратегов ПСБ, имеет "Северсталь" (ориентир фундаментально обоснованной цены - 1330 руб.), но больше экспертам импонирует "ММК" (текущая оценка фундаментально обоснованной цены - 50 руб.).

По мнению аналитиков банка, в рамках текущего повышательного движения рынки "фишки" сталелитейщиков вполне могут прибавить в пределах 6%-12%, в зависимости от устойчивости позитивного сантимента.

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