Рубль может закрепиться около 81 руб./$1 на торгах в среду - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может закрепиться около уровня в 81 руб./$1 на торгах в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться в среду в боковом тренде в диапазоне $73,5-76 за баррель, полагают эксперты инвестбанка.

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов по итогам торговой сессии в среду, указывают аналитики SberCIB.

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