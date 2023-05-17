Рост финпоказателей HeadHunter заметно ускорится в ближайших кварталах 2023г - "Мои Инвестиции"

Рост финансовых показателей HeadHunter заметно ускорится во II и III кварталах 2023 года, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Компания HeadHunter опубликовала сильные результаты за I кв. 2023 года, которые говорят о продолжающемся восстановлении активности на рынке труда и дальнейшем росте бизнеса компании. Ожидаем, что в следующих двух кварталах рост финансовых показателей HeadHunter заметно ускорится на фоне активизации рынка труда и эффекта низкой базы прошлого года, когда многие компании приостановили найм сотрудников", - пишут аналитики Владимир Беспалов, Софья Стрельцова и Полина Панина.

Однако сохраняющаяся неопределенность, связанная с иностранной регистрацией, потенциальным делистингом на NASDAQ и корпоративной реструктуризацией, по мнению экспертов, может сдерживать рост котировок HeadHunter. Аналитики ожидают прояснения ситуации в ближайшие месяцы, что в конечном итоге должно стать положительным триггером для акций.

"Разрешение всех этих вопросов позволит HeadHunter возобновить выплату дивидендов, - считают эксперты телеграм-канала. - Ранее компания планировала выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от скорр. чистой прибыли, но фактически распределяла 75%. В случае выплаты дивидендов за IV кв. 2021 года - I кв. 2023 года в размере 50-75% от скорр. чистой прибыли доходность могла бы составить 6-9%. В то же время мы не исключаем, что часть денежных средств компания направит на выкуп собственных акций. Напомним, что 11 мая акционеры наделили совет директоров полномочиями провести такой выкуп. Мы полагаем, что выкуп акций может стать одной из составляющих предстоящей корпоративной реструктуризации".

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