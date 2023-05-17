Доходности ОФЗ в среду, скорее всего, останутся около текущих уровней - ПСБ

Доходности рублевых гособлигаций по итогам торгов в среду, скорее всего, останутся около текущих уровней на фоне вероятной консервативной тактики Минфина по размещению нового госдолга, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI по итогам торгов во вторник снизился на 0,06%, доходность индекса выросла до 9,47% (+2 б.п.). Давление на рынок оказывали ослабление курса рубля, снижение нефтяных цен, а также отсутствие флоатеров на планируемых аукционах Минфина РФ в эту среду. Большая часть сделок на вторичных торгах проходит в коротких бумагах. Покупки длинных ОФЗ крупные инвесторы стремятся реализовать на аукционах Минфина, где можно реализовать большие заявки, - отмечает эксперт в комментарии. - Минфин РФ 17 мая предложит на аукционах комбинацию классических ОФЗ 26238 (18 лет до погашения), ОФЗ 26241 (9,5 лет) и инфляционных ОФЗ 52005 (10 лет). Полагаем, что Минфин РФ сохранит консервативную тактику размещения нового госдолга и доходность ОФЗ по итогам дня останется около текущих уровней".

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