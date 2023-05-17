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Главная / Мнения аналитиков / Потенциал роста котировок акций МТС составляет 6% на горизонте 1-2 недель - "КИТ Финанс Брокер"
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17 мая 2023 года 10:13
Потенциал роста котировок акций МТС составляет 6% на горизонте 1-2 недель - "КИТ Финанс Брокер"
Потенциал роста котировок акций "МТС" составляет 6% на горизонте 1-2 недель, отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Акции "МТС" с начала недели находятся в лидерах роста в ожидании рекомендации дивидендов за 2022 год, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. - Исходя из прежней дивидендной политики компании, которая была рассчитана на период 2019-2021гг, дивиденд составит не менее 28 руб. на обыкновенную акцию. Мы ожидаем более 30 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 10,41%. Несмотря на отсутствие информации, можно рассчитывать на выплату дивидендов. Есть заинтересованность основного акционера в денежном потоке. В начале мая основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил заинтересованность и сказал, что "МТС" выплатит дивиденды по итогам 2022 года". Более того, 19 мая 2023 года "МТС" опубликует результаты за 1К23 по МСФО, где, скорее всего, раскроет размер дивиденда и новую дивполитику компании, указывает эксперт. Ранее Совет директоров "МТС" утвердил новую стратегию развития компании на 2023-2025гг. "Пока конкретика по дивполитике отсутствует, но компания обещала, что раскроет детали. При положительном исходе котировки могут ускориться вплоть до ближайшего уровня сопротивления - 305 руб. Потенциал роста составляет около 6% на горизонте 1-2-х недель", - отмечает Баженов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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