Потенциал роста котировок акций МТС составляет 6% на горизонте 1-2 недель - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциал роста котировок акций "МТС" составляет 6% на горизонте 1-2 недель, отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Акции "МТС" с начала недели находятся в лидерах роста в ожидании рекомендации дивидендов за 2022 год, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. - Исходя из прежней дивидендной политики компании, которая была рассчитана на период 2019-2021гг, дивиденд составит не менее 28 руб. на обыкновенную акцию. Мы ожидаем более 30 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 10,41%. Несмотря на отсутствие информации, можно рассчитывать на выплату дивидендов. Есть заинтересованность основного акционера в денежном потоке. В начале мая основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил заинтересованность и сказал, что "МТС" выплатит дивиденды по итогам 2022 года".

Более того, 19 мая 2023 года "МТС" опубликует результаты за 1К23 по МСФО, где, скорее всего, раскроет размер дивиденда и новую дивполитику компании, указывает эксперт. Ранее Совет директоров "МТС" утвердил новую стратегию развития компании на 2023-2025гг.

"Пока конкретика по дивполитике отсутствует, но компания обещала, что раскроет детали. При положительном исходе котировки могут ускориться вплоть до ближайшего уровня сопротивления - 305 руб. Потенциал роста составляет около 6% на горизонте 1-2-х недель", - отмечает Баженов.

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