Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, еврозоне и США:

- Индекс потребительских цен еврозоны за апрель;

- ВВП России за 1К23;

- Данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство в США за апрель;

- Недельный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов.

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