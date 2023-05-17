Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, причем Dow Jones потерял более 1%. Участники рынка оценивали статданные и ждали начала переговоров президента США Джо Байдена со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса по вопросу потолка госдолга страны. Хотя Байден ранее высказал оптимизм в отношении исхода переговоров, Маккарти заявил в понедельник, что стороны по-прежнему далеки от соглашения.

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник вновь заявила о необходимости быстрого повышения потолка госдолга, отметив, что "американская экономика висит на волоске". "То же самое касается и положения миллионов американцев", - приводит ее слова Market Watch. В понедельник Йеллен подтвердила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если лимит госдолга не будет повышен.

Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства торговли страны. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,8%. В марте показатель снизился на 0,7%. Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 0,4%, как и ожидалось. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,6%. Вместе с тем данные Федеральной резервной системы, также обнародованные во вторник, показали неожиданное повышение промышленного производства в Соединенных Штатах. Объем промпроизводства в стране в апреле вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в среду, рынок Японии уверенно растет на сильных статданных. Японский Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,84%, превысив отметку в 30000 пунктов впервые с сентября 2021 года. Экономика Японии в I квартале 2023 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют опубликованные в среду предварительные данные правительства страны. Темпы увеличения ВВП стали максимальными со II квартала 2022 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 0,1%. Потребительские расходы в Японии увеличились на 0,6%, также максимально за три квартала, благодаря снятию ограничений на въезд в страну.

Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,41% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,92%. Статданные о динамике промпроизводства и розничных продаж в КНР, опубликованные накануне, оказались слабее прогнозов рынка, и инвесторы ждут от китайских властей новых мер поддержки экономики. Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,5% в ходе торгов. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 0,46%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижение утром в среду после завершения предыдущей сессии в минусе. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составила $74,43 за баррель, что на 0,64% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,4%, до $74,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизилась к этому времени на 0,76%, до $70,32 за баррель. Накануне стоимость контрактов опустилась на 0,4%, до $70,86 за баррель.

Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 12 мая, и прогнозируют сокращение по нефти на 0,9-1,3 млн баррелей. Минэнерго опубликует официальную статистику в среду в 17:30 мск. По данным Американского института нефти (API), запасы выросли примерно на 3,7 млн баррелей. Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) в следующем месяце. По словам аналитика Price Futures Group Фила Флинна, подобный шаг, скорее всего, закрепит поддержку для котировок на уровне $70 за баррель - целевой цены для Штатов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 мая выросла почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,016 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,905 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,03% и составил 109,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 855,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,62%), "Роснефть-002Р-06" (+0,32%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,39%), "Сбербанк-002Р-01" (-0,13%) и "ГК Самолет БО-П10" (-0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии БО-02-002Р с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей и установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,66% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 16 мая. Ставки купонов будут переменными с привязкой к RUONIA. Размер премии к RUONIA составит 150 базисных пунктов. Значение RUONIA для 1-го купона - 7,16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение облигаций запланировано на 19 мая.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 18 мая планирует начать размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 001Р-26 объемом 1 млрд рублей. Цена доразмещения составит 101,55% номинала. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 16 июня или дата размещения последней облигации дополнительного выпуска N1. Размещение основного выпуска на 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет завершилось в апреле текущего года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 10% годовых, объявлена оферта с исполнением в октябре 2026 года.

ООО "Совкомбанк лизинг" планирует во второй половине мая провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П06 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 10,80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,25% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 25% от номинала в дату окончания 12-го купона. Кроме того, по займу предполагается ковенантный пакет.

АО "Трансмашхолдинг" в конце мая - начале июня планирует провести сбор заявок на 4-летний выпуск облигаций серии ПБО-07 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 180 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и возможность досрочного погашения через 3 года.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 41-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 3,31% годовых, 2-го купона бондов серии 001P-08R - на уровне 8,8% годовых. "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) разместила выпуски 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона по выпускам - 12,94% годовых. Компания разместила выпуск 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей в феврале 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых. Ставка 2-20-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.

ООО "Феррони" выкупило по оферте 370 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 200 млн рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 0,2% эмиссии. Трехлетний выпуск был размещен в августе 2022 года. Ставка 1-15 купонов установлена в размере 16,5% годовых. В дату окончания 15-го купона предстоит полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Купоны ежемесячные. Также запланированы четыре ежеквартальные добровольные оферты - приобретения по соглашению с инвесторами (25% от суммы выпуска каждая, по 50 тыс. облигаций) на первый год обращения. Предусмотрена также амортизация: выплаты по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонов.