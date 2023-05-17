Курс рубля может уйти выше 81 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ

Возможно преодоление курсом пары доллар/рубль снизу вверх уровня в 81 руб./$1 в рамках ближайших торговых сессий, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар сохраняет потенциал для роста, при этом курс может вернуться в "узкий" коридор восходящего тренда, который находится выше отметки 82,5 руб./$1", - отмечает эксперт в комментарии.

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