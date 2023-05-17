Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах в среду - ПСБ

Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи в течение торговой сессии в среду, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"По нашим оценкам, он будет двигаться в диапазоне 2650-2700 пунктов. В случае если ожидания по дивидендам компаний сектора электроэнергетики оправдаются, рассчитываем на возвращение спроса к акциям "Газпрома". Кроме того, ожидаем вновь увидеть рост цены бумаг "МТС" и "ЛУКОЙЛа", - указывает эксперт в комментарии.

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