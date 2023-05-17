Nikkei 225 поднялся выше 30000п впервые с сентября 2021г

Уолл-стрит снизилась по итогам торгов во вторник на слабых статданных по розничным продажам. Фондовые индексы стран АТР не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть продолжают снижение утром в среду.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, причем Dow Jones потерял более 1%.

Участники рынка оценивали статданные и ждали начала переговоров президента США Джо Байдена со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса по вопросу потолка госдолга страны. Хотя Байден ранее высказал оптимизм в отношении исхода переговоров, Маккарти заявил в понедельник, что стороны по-прежнему далеки от соглашения.

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник вновь заявила о необходимости быстрого повышения потолка госдолга, отметив, что "американская экономика висит на волоске". "То же самое касается и положения миллионов американцев", - приводит ее слова Market Watch.

В понедельник Йеллен подтвердила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если лимит госдолга не будет повышен.

"Переговоры, вероятно, будут напряженными, поскольку республиканцы готовы согласиться на повышение потолка лишь в обмен на существенное сокращение госрасходов, тогда как Байден не хочет идти на компромисс в этом плане с учетом предстоящих в следующем году выборов", - отмечает главный аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая, которую цитирует Market Watch.

Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства торговли страны. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,8%. В марте показатель снизился на 0,7%.

Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 0,4%, как и ожидалось. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,6%.

Данные Федеральной резервной системы, также обнародованные во вторник, показали неожиданное повышение промышленного производства в Штатах.

Объем промпроизводства в стране в апреле вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

Бумаги Home Depot Inc. (SPB: HD) потеряли в цене 2,2%. Чистая прибыль крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома в первом квартале 2023 финансового года снизилась на 8,5%, и компания ухудшила годовой прогноз прибыли.

Стоимость ADR Baidu Inc. (SPB: BIDU) выросла на 4% благодаря сильной квартальной отчетности китайского интернет-гиганта. Компания увеличила выручку в первом квартале на 10%, что превзошло консенсус-прогноз аналитиков. Кроме того, Baidu зафиксировала чистую прибыль против убытка годом ранее.

Бумаги Occidental Petroleum (SPB: OXY) подешевели на 0,7%. Накануне стало известно, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) продолжила наращивать долю в Occidental, купив с прошлого четверга около 2,2 млн акций компании по цене в диапазоне $56-58 за каждую. В результате доля инвестфирмы в Occidental достигла 24% (213,9 млн акций), сообщает издание Barron`s.

Акции Berkshire подорожали на 0,1%.

Стоимость бумаг Newell Brands (SPB: NWL) снизилась на 5,7%. Американский производитель потребительских товаров понизил квартальные дивиденды на 70%, до $0,07 на акцию с $0,23 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 336,46 пункта (1,01%) и составил 33012,14 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции Nike Inc. (SPB: NKE), подешевевшие на 2,8%. В плюсе завершили торги акции лишь трех компаний из 30, входящих в расчет индекса, включая Microsoft Corp. (SPB: MSFT), Salesforce Inc. (SPB: CRM) и International Business Machines (SPB: IBM).

Standard & Poor''s 500 опустился на 26,38 пункта (0,64%) - до 4109,9 пункта.

Nasdaq Composite потерял 22,16 пункта (0,18%) и составил 12343,05 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в среду, рынок Японии уверенно растет на сильных статданных.

Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,82%, превысив отметку в 30000 пунктов впервые с сентября 2021 года.

Экономика Японии в первом квартале 2023 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют опубликованные в среду предварительные данные правительства страны. Темпы увеличения ВВП стали максимальными со второго квартала 2022 года.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 0,1%. В четвертом квартале прошлого года японский ВВП не изменился.

Потребительские расходы в Японии увеличились на 0,6%, также максимально за три квартала, благодаря снятию ограничений на въезд в страну.

Данные министерства экономики, торговли и промышленности Японии о промпроизводстве за март были пересмотрены с повышением. Объем промпроизводства вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. В годовом выражении показатель снизился на 0,6% (предварительная оценка - минус 1,2%).

Акции Tokyo Electron прибавляют в цене 4% на торгах в среду, SoftBank Group - 4,9%, Advantest - 3,6%, Nintendo - 1,2%, Mitsubishi UFJ Financial Group - 2,3%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,41% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,92%.

Статданные о динамике промпроизводства и розничных продаж в КНР, опубликованные накануне, оказались слабее прогнозов рынка, и инвесторы ждут от китайских властей новых мер поддержки экономики, отмечает Trading Economics.

Лидерами снижения на биржах материкового Китая в среду являются акции China Science Publishing (-10%), China Telecom (SPB: 728) (-4,9%), Ping An Insurance (-2,8%), а также Tianqi Lithium (-2,5%).

В Гонконге дешевеют акции Country Garden Services (-4,6%), Hansoh Pharmaceutical Group (-4,4%), Wuxi Biologics (-3,3%), Techtronic Industries (-3,26%). В то же время бумаги Tencent (SPB: 700) Holdings прибавляют в цене 0,1%, Semiconductor Manufacturing International Corp. - 1,7%.

Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,5% в ходе торгов.

Стоимость бумаг LG Display выросла на 3,2% на сообщениях СМИ о том, что компания может начать поставки OLED-панелей для телевизоров Samsung Electronics.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 0,46%. Бумаги BHP Group подешевели на 0,57%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цены на нефть продолжают снижение утром в среду после завершения предыдущей сессии в минусе.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $74,88 за баррель, что на $0,03 (0,04%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,32 (0,4%), до $74,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,07 (0,1%), до $70,79 за баррель. Накануне стоимость контрактов опустилась на $0,25 (0,4%), до $70,86 за баррель.

Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 12 мая, и прогнозируют сокращение по нефти на 0,9-1,3 млн баррелей. Минэнерго опубликует официальную статистику в среду в 17:30 мск. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), запасы выросли примерно на 3,7 млн баррелей.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) в следующем месяце. По словам аналитика Price Futures Group Фила Флинна, подобный шаг, скорее всего, закрепит поддержку для котировок на уровне $70 за баррель - целевой цены для Штатов.

Кроме того, пополнением запасов США попытаются "успокоить" Саудовскую Аравию, которая, по всей видимости, была недовольна отсутствием покупательной активности со стороны Вашингтона в период, когда "массовый отток средств с банковских депозитов давал на это шанс", цитирует Флинна MarketWatch.