Поводов для сильного роста на рынке акций РФ пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для сильного роста на российском рынке акций в настоящее время нет, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Индекс Мосбиржи во вторник подрос на 0,9%, но это стоит рассматривать больше как следствие подъема котировок высоколиквидных бумаг в понедельник вечером, а не как результат покупок во вторник. В целом же в среду не ждем сильных движений индекса. Пока все говорит о том, что он попытается провести день в консолидации, быть может, с тенденцией к снижению, но все будет зависеть от динамики котировок нефти", - отмечает эксперт.

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