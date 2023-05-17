"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг HeadHunter с прогнозной стоимостью на уровне 1892 рублей за штуку, сообщается в комментарии начальника Управления анализа рынков Алексея Павлова.

"Мы оцениваем результаты HeadHunter за 1К23 как очень сильные и отмечаем существенное ускорение динамики основных финансовых показателей по сравнению с 4К22 (по итогам которого выручка и скорректированная EBITDA выросли на 9,1% г/г и 17,2% г/г соответственно). Сама компания связывает увеличение доходов со значительным восстановлением пользовательской активности, вследствие чего в отчетном периоде наблюдалось появление большего количества платящих клиентов и рост среднего дохода на клиента (ARPC) во всех сегментах. При этом в отсутствие возможности распределять средства среди акционеров, компания продолжает наращивать денежную позицию. Таким образом, средства на программу buyback, решение о запуске которого акционеры делегировали совету директоров, у HeadHunter имеются: на конец марта объем кэша на балансе составлял 12 млрд руб." - пишет эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.