Рубль утром немного снижается относительно доллара под воздействием новых санкционных рисков, стабилен к юаню

Москва. 17 мая. Доллар США умеренно растет, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль немного снижается на обострении санкционных рисков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,655 руб./$1 (+26 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 67,52 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,1 коп. - до 11,5 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжил взятый еще в пятницу курс на снижение на фоне обострения санкционной риторики. Накануне пара "доллар-рубль" в ходе торгов обновила двухнедельные максимумы. Страны G7 договорились усилить обмен данными о возможном уклонении от санкций против России и следить за эффективностью ограничений цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Страны G7 на саммите в Японии, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме, должны предпринять дальнейшие шаги в отношении России, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции России и по ослаблению ее возможностей", - сказал Кирби на брифинге.

Он добавил, что страны G7 также "продемонстрируют, что они разделяют единый подход в отношении вызовов со стороны КНР".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75 за баррель, что на 0,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,91 за баррель, что на 0,08% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, причем Dow Jones потерял более 1%.

Участники рынка оценивали статданные и ждали начала переговоров президента США Джо Байдена со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса по вопросу потолка госдолга страны. Хотя Байден ранее высказал оптимизм в отношении исхода переговоров, Маккарти заявил в понедельник, что стороны по-прежнему далеки от соглашения.

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник вновь заявила о необходимости быстрого повышения потолка госдолга, отметив, что "американская экономика висит на волоске". "То же самое касается и положения миллионов американцев", - приводит ее слова Market Watch.

В понедельник Йеллен подтвердила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если лимит госдолга не будет повышен.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 растет на 0,81%, китайский CSI300 снижается на 0,35%, гонконгский Hang Seng теряет 0,51%, южнокорейский Kospi прибавляет 0,58%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,5%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,18%.