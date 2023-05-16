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16 мая 2023 года 19:28

Рынок акций РФ во вторник превысил 2630п по индексу Мосбиржи во главе с МТС и Магнитом, упал Соллерс после ралли

Москва. 16 мая. Рынок акций РФ во вторник продолжил рост на дивидендных ожиданиях и на фоне затишья в санкционной риторике Запада, в то время как настроения на внешних площадках ухудшились из-за слабой статистики в Китае, Европе и опасений по вопросу потолка госдолга США. Индекс Мосбиржи поднялся к уровню конца апреля на фоне ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги МТС и "Магнита"; во "втором эшелоне" упали акции "Соллерса" (-12,6%) после нескольких дней ралли, что привело к установке Мосбиржей ограничения верхнего отклонения бумаг в 10%.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2633,71 пункта (+0,9%, максимум сессии - 2655,73 пункта), индекс РТС просел до 1030,68 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 80,5 рубля (+1,35 рубля).

Банк России считает необходимым ввести обязательство по размещению на бирже части акций компаний, выкупаемых у нерезидентов, уходящих из России. Это даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023".

Подорожали во вторник акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,9%), "Магнита" (+2,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,7%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Накануне вечером "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что совет директоров 23 мая рассмотрит рекомендацию по размеру финальных дивидендов по итогам 2022 года.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник сохранил позитивный импульс, индекс Мосбиржи приближался к годовой вершине 2658 пунктов, при этом слабость рубля благоволила акциям экспортеров.

Внешний фон оставался неустойчивым. На рынках продолжают пристально следить за ситуацией вокруг потолка госдолга в США. Котировки Brent двигались вблизи $75 за баррель. Апрельская статистика по объемам промпроизводства и розничным продажам в Китае вышла слабее ожиданий, промежуточная квартальная оценка роста ВВП еврозоны (+1,3% г/г) совпала с прогнозами аналитиков.

"Краткосрочный взгляд на российский рынок - умеренно позитивный. Ближайшая цель по индексу МосБиржи - 2700 пунктов. Из потенциальных факторов поддержки можно выделить реинвестирование дивидендов от компаний, в акциях которых уже состоялась "отсечка". Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 17 мая - 2585-2705 пунктов", - отмечает Бахтин.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, российскому рынку сопутствовала подросшая с начала недели нефть, а также поступающие позитивные новости в отношении продолжения дивидендного сезона. Из корпоративных событий на этой неделе ожидаются отчеты Сбербанка и МТС за I квартал по МСФО.

Внешние рынки умеренно просели, отсутствие значительного снижения обусловлено оптимизмом в отношении приостановки цикла повышения процентных ставок со стороны ФРС США. Рынок США также находится в ожидании продолжения переговоров по повышению потолка госдолга страны. На нефтяном рынке сохраняется неопределенность: стимулов для роста пока нет, угроза рецессии мировой экономики по-прежнему оказывает давление на котировки, полагает Линчик.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, корпоративные новости по-прежнему выглядят противоречивыми, рубль снова снижается, а сообщения из США о возможном дефолте по гособлигациям 1 июня уже который день оказывают давление на американский фондовый рынок. Российским индексам по таким причинам трудно определиться с направлением движения.

В лидеры роста вышли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,5%) на новости о погашении 13,67 млн казначейских акций, составляющих 2,87% от общего количества. В аутсайдерах из-за коррекции после активного повышения в начале мая оказались бумаги группы "Соллерс" (-12,6%). Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 17 мая - диапазон 2550-2650 пунктов, полагает Мильчакова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также отметил, что наиболее очевидным фактором продолжения роста рынка является слабеющий рубль, доллар вновь оказался в значениях выше 80 руб./$1. На этом фоне подорожали некоторые бумаги сталеваров и нефтяников. Впрочем, рост во вторник уже не носил широкого характера, как накануне или в середине прошлой недели.

"В частности, под небольшим давлением бумаги "Роснефти". В Европе поднимают вопрос о том, чтобы ограничить возможности Индии перепродавать нефтепродукты из российской нефти европейским покупателям. Соответственно, если Индия снизит закупки под давлением Европы, то это, прежде всего, отразится на сбыте продукции "Роснефти"", - считает аналитик.

Московская биржа планирует перевести торги акциями и валютными облигациями в режим "Т+1" с текущего режима "Т+2". О планах заявил глава торговой площадки Юрий Денисов, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". Он обратил внимание на то, что многие рынки начали переходить на данный режим, что позволяет более быстро приобретать соответствующие финансовые инструменты.

Некоторые участники торгов отыгрывают потенциальный негатив от принятия 11-го пакета санкций Евросоюза. Пока его полное содержание неизвестно, но ожидаются меры по закрытию различных лазеек на обход уже принятых рестрикций, отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%) на фоне статистики из Китая, просели Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,1-0,4%) и США (S&P 500 и Dow просели на 0,3-0,6%, Nasdaq подрос на 0,5%).

Промпроизводство в Китае в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 3,9% в марте. Розничные продажи в прошлом месяце взлетели на 18,4% после подъема на 10,6% в марте.

Однако аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.

Безработица в Китае в прошлом месяце опустилась до 5,2% с 5,3% в марте.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-апреле увеличились на 4,7% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 5,5%.

Экономика стран еврозоны в первом квартале увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим тремя месяцами, согласно данным статистического управления Европейского союза. Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.

По данным Минторга США, розничные продажи в апреле выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,8%.

Объем промпроизводства в США в апреле повысился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения показателя.

Внимание инвесторов направлено на переговоры американского президента Джо Байдена со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса по вопросу потолка госдолга США. Переговоры в Белом доме начнутся в 22:00 МСК, отмечает Market Watch.

Хотя Байден ранее высказал оптимизм в отношении исхода переговоров, Маккарти заявил в понедельник, что стороны по-прежнему далеки от соглашения.

Тем временем, министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если лимит госдолга не будет повышен.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены просели после оптимистичного начала недели, тогда как до этого котировки снижались три дня подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $75,1 за баррель (-0,2% и +1,4% в понедельник), июльская цена WTI - $71,04 за баррель (-0,1% и +1,5% накануне).

Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Месяцем ранее агентство ожидало, что рост потребления по итогам текущего года составит 2 млн б/с.

Эксперты агентства повысили оценку спроса на нефть в первом (на 160 тыс. б/с, до 100,52 млн б/с), втором (на 80 тыс. б/с, до 101,32 млн б/с) и четвертом кварталах 2023 года (на 90 тыс. б/с, до 103,13 млн б/с), но понизили прогноз по третьему кварталу (на 40 тыс. б/с, до 103,03 млн б/с).

Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, которое "продолжает превосходить ожидания". По данным агентства, в марте потребление нефти в КНР выросло до исторического рекорда в 16 млн б/с. На текущий момент МЭА ожидает, что по итогам 2023 года рост спроса в стране составит 1,39 млн б/с - до 15,96 млн б/с.

МЭА подчеркивает, что ожидает во второй половине 2023 года "жесткий баланс" на мировом рынке нефти. Эта ситуация выльется в дефицит предложения над спросом примерно на уровне 2 млн б/с. При этом в настоящее время на рынке установился пессимизм ввиду опасений по поводу состояния глобальной экономики, что привело к значительному падению цен на нефть в последние недели.

Тем временем министерство энергетики США сообщило о планах приобрести до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва. Весной прошлого года Байден анонсировал продажу 180 млн баррелей из резерва для борьбы с дефицитом топлива на рынке.

Объем запасов нефти в стратрезерве по состоянию на 5 мая составлял 362 млн баррелей при максимально возможном уровне в 713 млн баррелей. Нынешний показатель - минимальный с 1980-х годов, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+39,6%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+14,3%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+12,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+12% и +28,9% "префы"), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+10,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+6,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+6%), банка "Санкт-Петербург" (+4,5%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,3%).

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+3,5%) на заседании во вторник обсудит рекомендации по дивидендам за 2022 год, сообщила компания. На заседании также будет установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+0,3%) подросли после публикации финансового отчета за 2022 год по МСФО: биржа получила чистую прибыль в размере 1,926 млрд рублей против 187 млн рублей (рост в 10,3 раза).

Подешевели акции ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-39,9%), OR Group (MOEX: ORUP) (-28,8%), "Соллерса" (-12,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4,6%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-4%), бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,65 млрд рублей (из них 8,51 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,15 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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