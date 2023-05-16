Котировки евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен UST

Москва. 16 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 16 базисных пунктов - до 63,39% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 9,87% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 20 базисных пунктов - до 66,19% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 9,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел всего на 2 базисных пункта - до 43,34% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,84% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 2 базисных пункта - до 44,31% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 36,64% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 44,32% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 27,62% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 41,87% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 22,17% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 108 базисных пунктов - до 90,47% от номинала (его доходность снизилась на 378 базисных пунктов и составила 32,16% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 6 базисных пунктов, составив 65,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренное снижение второй день подряд.

Глобальные инвесторы оценивают новую порцию опубликованных статданных и ждут начала переговоров президента США Джо Байдена со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса по вопросу потолка госдолга страны. Переговоры в Белом доме начнутся в 22:00 мск. Хотя Байден ранее высказал оптимизм в отношении исхода переговоров, Маккарти заявил в понедельник, что стороны по-прежнему далеки от соглашения.

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник вновь заявила о необходимости быстрого повышения потолка госдолга, отметив, что "американская экономика висит на волоске". "То же самое касается и положения миллионов американцев", - приводит ее слова Market Watch. В понедельник Йеллен подтвердила, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если лимит госдолга не будет повышен.

Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства торговли страны. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,8%. В марте показатель снизился на 0,7%. Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 0,4%, как и ожидалось. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,6%. Вместе с тем данные Федеральной резервной системы, также обнародованные во вторник, показали неожиданное повышение промышленного производства в Соединенных Штатах. Объем промпроизводства в стране в апреле вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.