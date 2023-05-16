"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Enbridge

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций канадской компании энергетического сектора Enbridge по итогам 1К23, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Целевая цена сохранена на уровне $48, что соответствует росту на 24% с текущих уровней.

"Enbridge 5 мая представила отчетность за 1К23. Скорректированная прибыль от продолжающихся операций достигла $1,251 млрд, $0,62 на разводненную акцию) против консенсуса $0,61 и $0,66 на акцию ($1,332 млрд) в 1К22. Мы понижаем свой прогноз прибыли на акцию (EPS) с $2,36 до $2,14 с учетом прогноза средней цены нефть WTI на 2023 г. а уровне $92/барр. Снижение прогноза в основном касается сегмента энергетических услуг. Консенсус составляет $2,16", - пишут эксперты "БКС МИ".

На их взгляд, Enbridge подготовлена к текущей ситуации лучше большинства поставщиков нефтегазовой инфраструктуры. Компания почти не зависит от сырья и объемов, обладает диверсифицированным портфелем трубопроводов для транспортировки нефти и природного газа, а также обладает растущим электроэнергетическим бизнесом.

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