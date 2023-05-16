"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Marathon Oil

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американской нефтегазовой компании Marathon Oil по итогам отчетности за первый квартал текущего года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы ожидаем замедления роста прибыли (до $2,91/акцию) в краткосрочной перспективе из-за ослабления цен на сырье, более высокой доли высокозатратных проектов нефтедобычи в выручке компании, а также прогнозируемого снижения добычи природного газа в Экваториальной Гвинее на 8-10%. Подтверждаем прогноз прибыли на 2024 год - $3,38/акцию", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.