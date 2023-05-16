Рубль днем продолжает дешеветь в основных парах, обновил минимумы с начала мая к доллару и евро на санкционных рисках

Москва. 16 мая. Доллар США, евро и юань укрепляются на Московской бирже во вторник днем, ранее в ходе торгов обновили двухнедельные максимумы; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне санкционных рисков и роста спроса на валюту в рамках разовых корпоративных сделок.

Курс доллара США составил 80,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 97 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 80 руб. впервые с 3 мая. Евро стоил 87,34 руб./EUR1, подорожав на 94 копейки. Евро поднялся выше 87 руб. впервые с 4 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 96,65 копейки - до 83,37 рубля. Курс китайского юаня вырос на 9,9 копейки - до 11,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет днем во вторник, отыгрывая новые санкционные риски. Кроме того, давление на рубль может оказывать рост спроса на валюту в рамках корпоративных сделок, в частности, продажи российских активов германского автоконцерна Volkswagen структуре дилерского холдинга "Авилон".

Власти РФ согласовали сделку по цене до 125 млн евро, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке, знакомый с соответствующим решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. По его данным, решение датировано 17 апреля. Таким образом, на день согласования сделки ее цена составляла почти 11,3 млрд руб., а по текущему курсу она превышает 10,5 млрд руб.

Если для осуществления сделки "Авилону" потребуется приобретать валюту на внутреннем рынке, сумма ее покупки будет ограничена лимитом в размере 50 млн евро в день, добавил источник со ссылкой на решение регулятора.

Компания "Авилон" получила разрешение на приобретение 100% долей российского представительства VW (ООО "Фольксваген Груп Рус", ФГР), а также полностью подконтрольных ему ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс" и ООО "Скания Страхование", уточнил собеседник агентства.

Тем временем, министры финансов G7 договорились усилить обмен данными о возможном уклонении от санкций против России и следить за эффективностью ограничений на цены на российскую нефть и нефтепродукты, сообщило ранее издание Financial Times.

"Мы по-прежнему нацелены на противодействие любым попыткам уклониться от наших санкций и подорвать их", - говорится в коммюнике встречи министров финансов и управляющих центральными банками G7, которая 11-13 мая состоялась в Ниигате (Япония).

Кроме того, Брюссель обдумывает возможность введения ограничений на экспорт некоторых товаров из Европейского союза в страны, которые, как он подозревает, реэкспортируют подсанкционную продукцию в Россию, заявили источники FT, знакомые с обсуждением этого вопроса.

"Я не думаю, что мы увидим в ближайшее время катастрофический обвал рубля (если только не будет каких-то очень серьезных геополитических проблем, политических кризисов и т.д., то есть некоторых форс-мажоров). В иных случаях, возможно, мы увидим курс 81 руб. относительно доллара, 11,9-12 руб. относительно юаня. Возможно, будем сейчас прыгать на достигнутых уровнях", - полагает инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

"Фундаментально, с нашей точки зрения, в пользу рубля работают пока только восстановление экономического роста и низкая инфляция. Все остальные факторы (дефицит федерального бюджета, сокращение экспортных доходов за прошедший год, отток капитала, сохраняющийся спрос на валюту со стороны населения и дифференциал по процентным ставкам между рублем и долларом) негативны для рубля", - отмечает главный экономист ИК "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"Мы полагаем, что американская валюта восстанавливает свои позиции на фоне окончания активных конверсионных операций экспортерами. При этом дополнительное давление на рубль оказывает увеличение санкционной риторики странами Запада в отношении России", - говорит главный аналитик ПСБ (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Нефтяные котировки перешли к небольшому снижению днем во вторник после роста в первой половине дня.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,05% - до $75,15 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,03% - до $71,08 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,4%, WTI - на 1,5% на новости, что министерство энергетики США планирует приобрести до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва. Весной прошлого года президент США Джо Байден анонсировал продажу 180 млн баррелей из резерва для борьбы с дефицитом топлива на рынке.

Объем запасов нефти в стратрезерве по состоянию на 5 мая составлял 362 млн баррелей при максимально возможном уровне в 713 млн баррелей. Нынешний показатель - минимальный с 1980-х годов, пишет MarketWatch.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России достиг пика после начала конфликта на Украине - 8,3 млн баррелей в сутки, при этом страна не достигла обещанного сокращения добычи на 500 тыс. б/с в полном объеме, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

РФ объявила, что добровольно снизит производство нефти на 500 тыс. б/с в марте к февралю, затем эта мера была продлена до июля, затем - до конца года.

Так, отгрузки сырой нефти выросли на 250 тыс. б/с - до 5,2 млн б/с, достигнув самого высокого уровня с мая 2022 года, а экспорт нефтепродуктов сократился примерно на 200 тыс. б/с - до 3 млн б/с.

Предполагаемая выручка от российского нефтеэкспорта выросла на $1,7 млрд - до $15 млрд в апреле, так как увеличение объемов и более узкий спред скидки на нефть марки Urals привели к увеличению доходов от сырой нефти на $1,4 млрд - до $9,6 млрд. В результате общая выручка от экспорта была на 27% ниже, чем год назад, по сравнению с мартовским сокращением на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, министерство финансов России сообщило, что поступления в федеральный бюджет от нефти и газа достигли 647,5 млрд рублей ($8,3 млрд) в апреле (-64% г/г) по сравнению с 688,2 млрд руб. в марте.

Европейский союз должен принять меры против перепродажи Индией российской нефти после ее переработки, в том числе в дизтопливо, на фоне ужесточения санкций против энергетического сектора РФ, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель изданию Financial Times.

По его словам, Брюссель осведомлен о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают большие объемы российской нефти, а затем перерабатывают ее в топливо для продажи в Европе. При этом он впервые сказал, что ЕС должен принять меры для прекращения этого. "Если дизельное топливо или бензин поступает в Европу из Индии и производится из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры", - сказал Боррель.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала СВО на Украине. Индийские НПЗ получают большую прибыль, покупая нефть со значительной скидкой и продавая нефтепродукты по полной цене в Европу. Такая торговля является законной с точки зрения санкций ЕС, но подвергается критике со стороны тех, кто хочет, чтобы против России были введены более жесткие санкции, отмечается в статье.

Банк России во вторник, 16 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 020 млрд рублей (при лимите 2 трлн 020 млрд рублей и спросе 2 трлн 473,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,43% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 мая, банки разместили 2 трлн 330,2 млрд рублей (при лимите 2,75 трлн рублей и спросе 2 трлн 330,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,44% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 7,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 3 б.п. - до 7,87% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 8,33% годовых, а ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,51% годовых.