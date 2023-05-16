Цена бумаг HeadHunter может вырасти до 1800 руб. - Freedom Finance Global

Котировки бумаг HeadHunter обладают потенциалом роста к уровню 1800 рублей за штуку, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Несмотря на то что первый квартал для большинства сервисов поиска сотрудников и вакансий, как правило, бывает наименее доходным из-за продолжительных новогодних каникул, финансовые результаты эмитента за этот период оказались очень сильными. Во многом достижения объясняются низкой базой, обусловленной ослаблением в последние годы активности найма и поиска работы под влиянием сложной ситуации в экономике. Чистый долг компании остается отрицательным, поэтому она по-прежнему способна покрыть свои текущие обязательства за счет собственных средств. Квартальные результаты HeadHunter мы, безусловно, оцениваем как сильные, рассчитывая на их значительное улучшение в течение года", - пишет эксперт в комментарии.

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