"Открытие Инвестиции" сохраняет негативную оценку бумаг О''Кей

"Открытие Инвестиции" сохраняет негативную оценку перспектив цены бумаг "О''Кей", сообщается в обзоре аналитиков.

"Продовольственная сеть опубликовала во вторник, 16 мая, операционные результаты за I квартал 2023 года. По сравнению с результатами за 2022 год динамика выручки существенно замедлилась. Впрочем, здесь свою роль сыграл эффект высокой базы I квартала прошедшего года. Основные драйверы - рост повышения LfL-выручки дискаунтеров "Да!" (8,1%), а также увеличение онлайн-продаж (19,1%) и открытие новых магазинов. Впрочем, если сравнивать показатели эмитента с лидером рынка X5 Retail Group, то разрыв остается колоссальным, и он постоянно увеличивается, - пишет начальник Управления анализа рынков Алексей Павлов. - Сохраняем негативный взгляд на бумаги компании на фоне наличия куда более привлекательных историй в отечественном ритейле".

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