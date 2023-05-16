Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. на фоне позитивных результатов эмитента за первый квартал 2023 года - выручка составила CNY31,14 млрд, на 3,8% превзойдя консенсус-прогноз, а прибыль на расписку составила CNY16,1 ($2,34) против ожидавшихся рынком CNY12,93 ($1,88), что должно оказать поддержку котировкам бумаг в ближайшее время, указывают аналитики в комментарии.

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