"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 12000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целью 12000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,36%, стоп-приказ: 9950 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"У эмитента крупнейшие запасы золота в мире и большой потенциал роста производства. Компания объявила дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию, что указывает на устойчивость к санкциям и ограничениям экспорта. Кроме того, "Полюс" имеет один из самых низких уровней себестоимости производства в мире, что повышает привлекательность", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения локальная восходящая тенденция продолжается, цена находится близко к линии поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 9950 руб. риск на портфель составит 0,41%", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Полюс" - российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире.

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