"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "СПб биржи"

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "СПб биржи", сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"СПб биржа" отчиталась за 2022 год по МСФО. Эмитент смог остаться в прибыли по итогам 2022 года, несмотря на рекордное падение объемов торгов иностранными ценными бумагами. Почти 60% падение комиссионных доходов компенсировал семикратный рост процентных доходов за счет эффективного размещения средств. Деньги, полученные от IPO в 2021 году, компания разместила под высокий процент на фоне резкого повышения ключевой ставки весной 2022 года. Тем не менее объемы торгов на бирже могут не восстановиться до докризисного уровня. По итогам апреля 2023 года они почти в 12 раз ниже уровня января 2022 года. Более 90% тогда приходилось на торги американскими и европейскими бумагами, позиции в которых неквалифицированные инвесторы теперь наращивать не могут, - отмечает эксперт. - Пока единственной доступной альтернативой зарубежных инвестиций для неквалифицированных инвесторов являются гонконгские бумаги. Сейчас их на бирже насчитывается около 115, но объемы торгов по ним пока несущественны".

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