"Финам" повысил рейтинг акций Zijin Mining до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Zijin Mining Group Co. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне HKD13,34 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"В результате коррекции в акциях Zijin Mining Group снова появился достаточный потенциал роста до нашей целевой цены, чтобы вернуть им рейтинг "покупать" после четырехмесячного перерыва, - пишет аналитик Алексей Калачев. - Компания успешно отчиталась за 2022 год, показав существенный рост операционных и финансовых результатов. Этому способствовали оживление китайского рынка после смягчения антиковидных ограничений, а также рост цен на золото и другие металлы, добываемые Zijin Mining Group. Компания интенсивно растет, приобретая активы и расширяя масштабы деятельности. Мы считаем, что фундаментальные факторы, положенные в основу нашей оценки, остаются в силе".

Zijin Mining Group - крупная международная горнодобывающая корпорация, занимается разведкой, добычей и производством золота, меди, цинка, серебра и других минеральных ресурсов в 15 провинциях Китая и в 13 странах.

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