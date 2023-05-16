Вероятный торговый диапазон для рубля на текущей неделе составляет 79-81 руб./$1 - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для рубля на текущей неделе составляет 79-81 руб./$1, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Стоимость российской нацвалюты снижается вместе с мировыми ценами на нефть, так как падение доходов от ее экспорта увеличит дефицит бюджета РФ в мае и сократит налоговые поступления в казну, а значит и объемы конвертации экспортной выручки во время налогового периода в России, - отмечает эксперт. - Мировые цены на нефть марки Brent во вторник падают на 0,45%, до $74,92 за баррель, на фоне более слабых, чем ожидали аналитики, темпов роста объемов промышленного производства в Китае в прошлом месяце".

Аналитик ожидает на текущей неделе торги в диапазоне 79-81 руб./$1, а уже в течение следующей рабочей пятидневки прогнозирует небольшое укрепление рубля на фоне старта налогового периода в России и приближения пика налоговых выплат 28 мая. Вероятно, на этом фоне курс доллара вновь опустится ниже 80 руб./$1.

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