"Солид Брокер" рекомендует удерживать в портфелях акции Россети Ленэнерго

"Солид Брокер" рекомендует инвесторам удерживать в портфелях акции "Россети Ленэнерго", сообщается в комментарии.

"Совет директоров "Россети Ленэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 года в размере 18,8302 рубля на одну бумагу. Дивидендная отсечка будет 27 июня (23 июня последний день покупки под дивиденды). Отметим, что "Ленэнерго" заплатит уже за вычетом 0,44 рублей по итогам 9 месяцев 2022 года. Поэтому суммарный дивидендный доход за 2022 год составляет 19,27 рублей, что соответствует 11% дивидендной доходности", - отмечают аналитики.

По оценке экспертов, "Ленэнерго" относительно устойчиво провела 2022 год, правда, не обошлось без обесценений. Судя по отчетам сестер, первый квартал 2023 года должен быть не хуже 2022 года, что, на взгляд аналитиков "Солид Брокер", позволяет рассчитывать на похожий или больший дивиденд в будущем.

"Единственным риском мы видим продолжение истории объединения электросетевых компаний, что может лишить инвесторов этих акций, - предупреждают аналитики. - "Ленэнерго" всё-таки является довольно обособленной компанией с необычной дивидендной политикой (10% чистой прибыли на "префы"), поэтому обмен на любую другую акцию будет негативом для инвесторов. Тем не менее, пока этот вопрос вроде как не на повестке. Поэтому "Ленэнерго" можно удерживать в портфелях".

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