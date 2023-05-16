Рынок акций РФ после позитивного открытия замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками

Москва. 16 мая. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов во вторник замедлил рост из-за локальной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних площадок. Индекс Мосбиржи после скачка выше 2655 пунктов сдал назад в район 2635 пунктов, в лидерах роста выступают бумаги "Газпрома" в ожидании новостей по годовым дивидендам.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2634,55 пункта (+0,9%, максимум сессии - 2655,73 пункта), индекс РТС - 1039,06 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 79,97 рубля (+0,82 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Накануне вечером концерн "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что совет директоров 23 мая рассмотрит рекомендацию по размеру финальных дивидендов по итогам 2022 года.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -1% "префы"), Сбербанка (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный. В США продолжают обсуждать вопрос потолка госдолга: стороны пока расходятся в оценках перспектив заключения соглашения, но, как минимум, демократы и республиканцы ведут диалог и уже готовы на некоторые уступки. В Китае статистика указывает на дальнейшее восстановление экономики, хотя и темпами ниже ожиданий. Минэнерго США планирует пополнение стратегических резервов нефти, в канадской Альберте пожары мешают возобновлению производства около 320 тыс. б/с.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть приостановили наблюдавшийся накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Индекс МосБиржи закрепился выше 2600 пунктов и утром во вторник поднялся в район годового максимума 2657 пунктов, но далее покупателям помешали смешанные настроения на зарубежных площадках. Оптимизм на российском рынке во многом обеспечивается дивидендными ожиданиями. На этой неделе Сбербанк (MOEX: SBER) и МТС должны отчитаться за I квартал по МСФО и могут прокомментировать вопрос возможных дивидендных выплат, что поддерживает покупки на биржах, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи продолжит подъем в направлении 2700 пунктов. Ожидается сохранение спроса на бумаги "ЛУКОЙЛа", а также на акции, по которым могут появиться новости о выплате дивидендов. Дополнительной поддержкой для акций экспортеров выступает слабеющий рубль.

В случае с "ЛУКОЙЛом" размер дивидендов известен, однако с "Сургутнефтегазом" и "Газпромом" сохранятся неопределенность. Дивидендный фактор также стал причиной роста акций МТС - инвесторы ожидают, что в скором времени будут объявлена рекомендация совета директоров по дивидендам. Эксперты Промсвязьбанка рассчитывают, что выплаты МТС составят 34 руб. на акцию.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ тренд остается растущим. Дополнительным позитивом может послужить реинвестирование дивидендов от компаний, отсечка по которым уже прошла. В качестве ближайшего таргета для индекса МосБиржи выступает уровень 2700 пунктов. Вместе с тем главными драйверами роста могут стать нефтяной и финансовый сектора. В США индексы пока не могут определиться с направлением: с одной стороны давит риск рецессии, с другой - источником позитива может стать приостановка жесткой денежно-кредитной политики ФРС.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,1-0,7%, причем Dow Jones (+0,1%) вырос впервые за шесть сессий.

Опасения инвесторов, связанные с затягиванием решения проблемы лимита госдолга США, сдерживали подъем рынка акций в последнее время, несмотря на сильный сезон корпоративной отчетности, а также сигналы о возможном завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, отмечает Market Watch.

В выходные президент США Джо Байден сообщил, что его переговоры со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами американского Конгресса по вопросу потолка госдолга возобновятся во вторник.

Глава Минфина США Джанет Йеллен также выразила надежду на заключение соглашения сторонами, отметив, что они нашли некоторые "точки соприкосновения".

Президенты федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Атланты - Остан Гулсби и Рафаэль Бостик - дали понять в понедельник, что готовы допустить остановку цикла ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС).

В частности, Бостик заявил в понедельник, что американскому центробанку стоит сделать паузу в цикле ужесточения политики, чтобы оценить состояние экономики.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на резкий спад активности в промышленном секторе штата Нью-Йорк.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в мае до минимальных за четыре месяца минус 31,8 пункта с 10,8 пункта в апреле. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до минус 3,75 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%) на фоне статистики из Китая, в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,3%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Промпроизводство в Китае в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 3,9% в марте. Розничные продажи в прошлом месяце взлетели на 18,4% после подъема на 10,6% в марте.

Однако аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.

Безработица в Китае в прошлом месяце опустилась до 5,2% с 5,3% в марте.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-апреле увеличились на 4,7% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 5,5%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены не оставляют попыток роста после оптимистичного начала недели, тогда как до этого котировки снижались три дня подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $75,48 за баррель (+0,4% и +1,4% в понедельник), июльская цена WTI - $71,32 за баррель (+0,3% и +1,5% накануне).

Позитивным фактором для рынка стали сильные макроэкономические статданные из Китая, хотя и оказавшиеся хуже прогнозов рынка. Также рынок получает поддержку за счет надежд, что Белому дому и Конгрессу удастся договориться о повышении лимита госдолга США.

Тем временем министерство энергетики США сообщило о планах приобрести до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва. Весной прошлого года Байден анонсировал продажу 180 млн баррелей из резерва для борьбы с дефицитом топлива на рынке.

Объем запасов нефти в стратрезерве по состоянию на 5 мая составлял 362 млн баррелей при максимально возможном уровне в 713 млн баррелей. Нынешний показатель - минимальный с 1980-х годов, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+23,6%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+9,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5% и +10,1% "префы").

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+1%) на заседании во вторник обсудит рекомендации по дивидендам за 2022 год, сообщила компания. На заседании также будет установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+0,1%) подросли после публикации финансового отчета за 2022 год по МСФО: биржа получила чистую прибыль в размере 1,926 млрд рублей против 187 млн рублей (рост в 10,3 раза) и скорректированной чистой прибыли 2,575 млрд рублей (снижение на 25,2%) в 2021 году.

Подешевели акции ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-26,9%), OR Group (MOEX: ORUP) (-11,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 16,9 млрд рублей (из них 4,57 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,76 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,45 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).