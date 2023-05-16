Вероятен возврат котировок нефти Brent к $80/барр. - ПСБ

Вероятен возврат котировок нефти Brent к $80 за баррель при отсутствии выраженных негативных новостей по финсектору США, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Крылова Екатерина.

"После снижения на предыдущей неделе цены на нефть Brent восстанавливаются: июльский фьючерс снова выше $75/барр. Но насколько это устойчивый разворот? В качестве поддерживающих факторов можно выделить ряд экономических данных по Китаю за апрель. Они не оправдали консенсус, но оказались заметно лучше данных за март. Это может свидетельствовать о том, что китайская экономика находится на траектории восстановления, но темпы его сдержаны", - пишет Крылова.

Также определенную поддержку, по мнению аналитика, но больше в риторическом плане, оказывают планы США по покупкам нефти в стратегический резерв. "Правда, речь идет всего о 3 млн барр., тогда как с апреля по июнь было наоборот продано 26 млн барр., - уточняет эксперт. - В теории покупки в стратрезерв должны создать дополнительный спрос на сырье, а значит - способствовать росту цен, но при таких объемах это не существенно. Таким образом, некоторая поддержка у цен на нефть есть, плюс остается фактор близости автомобильного сезона и формирование дефицита предложения нефти в мире. При отсутствии выраженных негативных новостей по финсектору США рассчитываем на возврат цен на нефть Brent к $80/барр.".

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