"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг О''Кей

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг "О''Кей" на фоне торговли дорого по мультипликаторам относительно исторических значений и при наличии инфраструктурного риска, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Ритейлер "О''Кей" опубликовал операционные результаты за I квартал 2023 года. Дискаунтеры поддержали продажи, что позволило суммарной сопоставимой выручке упасть меньше, чем у некоторых отчитавшихся конкурентов. Трафик по-прежнему находится под давлением из-за сегмента гипермаркетов, поскольку потребитель предпочитает формат магазинов "у дома", а посещаемость торговых центров, в которых обычно расположены гипермаркеты, снизилась, - указывает эксперт. - Из позитивного стоит отметить рост онлайн-продаж, что позволяет наращивать дополнительный канал спроса. Также компания расширяет количество товаров собственной марки, что является одним из текущих трендов на рынке ритейла для привлечения покупателей, поскольку СТМ, как правило, дешевле. Мы сохраняем нейтральный взгляд на расписки компании, поскольку они торгуются дорого по мультипликаторам относительно исторических значений, при этом предполагают инфраструктурный риск".

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