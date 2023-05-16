"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций EPAM Systems до "покупать"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили рекомендацию для акций EPAM Systems Inc.

с "держать" до "покупать", понизив при этом целевую цену акций с $320 до $265 за штуку, что соответствует потенциалу роста 15%, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Американская IT-компания EPAM Systems представила слабые финансовые результаты за I квартал 2023 года. Выручка увеличилась на 3% г/г и достигла $1210 млн - на уровне консенсус-прогноза. Без учета валютной переоценки рост составил 4,9% г/г. Чистая прибыль на акцию EPS (Non-GAAP) не дотянула до консенсуса на 5%: $1,77 против ожидаемых $1,87. Значимое замедление деловой активности и снижение спроса со стороны клиентов на фоне оптимизации расходов привели к снижению прогноза на 2023 год", - отмечается в комментарии.

Слабые макроэкономические условия, на взгляд аналитиков, продолжают оказывать давление на финансовые показатели компании. Учитывая обновленные прогнозы, эксперты понижают целевую цену по акциям EPAM с $320 до $265, однако, учитывая прошедшую коррекцию в акциях компании, повышают рекомендацию с "держать" до "покупать".

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