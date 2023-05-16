Среднесрочные ожидания по бумагам "О''Кей" преимущественно нейтральные - БКС Экспресс

Среднесрочные ожидания по котировкам бумаг "О''Кей" преимущественно нейтральные, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Пучкарева.

"О''Кей" опубликовал операционные результаты за I квартал 2023 года. Эмитент продолжает показывать довольно слабые результаты, однако есть и позитивные изменения. Динамика LFL продаж группы чуть улучшилась относительно IV квартала 2022 года. Также важно отметить, что на динамике показателей в первом квартале (г/г) сильно сказался эффект высокой базы прошлого года - тогда наблюдалось аномальное изменение потребительской активности. Сильные результаты показывает сегмент дискаунтеров, но и здесь можно заметить замедление продаж. Среднесрочные ожидания по акциям "О''Кей" преимущественно нейтральные. Компания показывает более низкие темпы роста относительно конкурентов - сказывается слабость формата гипермаркетов", - указывает аналитик.

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