"Финам" повысил рейтинг акций Intel до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Intel Corp. с "продавать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $25 за штуку, что предполагает потенциал роста 3,6% без учета дивидендов.

"Прогноз от Intel на II квартал текущего года внушает умеренный оптимизм, поскольку компания впервые за долгое время ожидает роста квартальной выручки и маржинальности. Это позволяет предположить, что рынок ПК достигает своего "дна" и результаты Intel могут выправиться уже во II полугодии. Однако кейс все еще крайне неоднозначный: компания сильно срезала дивиденды на 2023 год, работает в условиях высокой капитальной нагрузки и только во II полугодии может вывести на рынок долгожданные новинки", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Intel - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств. В перечень продуктов, изготавливаемых компанией, входят центральные и графические процессоры, интегральные схемы, чипы памяти, решения для беспроводной связи.

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