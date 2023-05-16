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16 мая 2023 года 10:34
Курс рубля может стабилизироваться на уровне 80 руб./$1 во вторник - SberCIB
Курс рубля по отношению к доллару США может стабилизироваться на уровне 80 руб./$1 в течение торговой сессии во вторник - на этой отметке вырастут продажи валюты экспортерами, говорится в аналитическом материале SberCIB Investment Research. Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в интервале $74-76 за баррель во вторник, полагают эксперты инвестбанка. Давление на вторичный рынок госдолга, вероятно, будет ограничено во вторник, и сохранится боковой тренд, считают в SberCIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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