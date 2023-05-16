Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит рост к 2700п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит рост в направлении 2700 пунктов на торгах во вторник, также вероятно сохранение спроса на бумаги "ЛУКОЙЛа", на акции, по которым могут появиться новости о выплате дивидендов, а дополнительной поддержкой для экспортеров выступит слабеющий рубль, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

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