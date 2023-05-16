Справедливый диапазон для рубля в ближайшие месяцы - 75-80 руб./$1 - Райффайзенбанк

Справедливый диапазон для рубля в ближайшие месяцы - 75-80 руб./$1, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"Несмотря на укрепление торгового баланса, выступающего на стороне более сильного российского рубля, курс в апреле ослаб в среднем более чем на 6% м./м. Так, до апрельского налогового периода и волны укрепления в начале мая рубль был выше 81 руб./$1, а с начала мая находится в диапазоне 75-80 руб./$1. Такая волатильная динамика рубля говорит о том, что помимо фундаментального влияния со стороны компонент платежного баланса, при понизившейся ликвидности российского валютного рынка на курсе ощутимо сказываются разовые факторы, формирующие дополнительный спрос (например, сделки, связанные с уходом иностранных компаний с российского рынка) или предложение иностранной валюты (конвертация валюты экспортерами перед налоговыми или дивидендными выплатами). С учетом повышенной неопределенности, вызванной временными факторами, мы оцениваем справедливый диапазон для рубля в ближайшие месяцы достаточно широким - 75-80 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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