Бумаги VK сохраняют инвестиционную привлекательность - "Открытие Инвестиции"

Бумаги VK по-прежнему сохраняют инвестиционную привлекательность, рекомендация - "покупать", считает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов.

"Динамика операционных показателей VK однозначно впечатляет. При этом основным драйвером роста выручки в 1К23 стали доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 67% по сравнению с 1К22 (до 16,3 миллиарда рублей) в том числе и благодаря приобретению платформы "Дзен" в сентябре прошлого года. А в сегменте "Образовательные технологии" с 20 февраля 2023 года консолидируется онлайн-платформы для школьников "Учи.ру", что также дало здесь позитивный эффект. По-прежнему считаем расписки эмитента инвестиционно привлекательными и рекомендуем их к покупке", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.