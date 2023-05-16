Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в еврозоне и США, выступления представителей ЕЦБ и ФРС:

- Индекс бизнес-климата в Германии от ZEW за май;

- Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

- Данные по ВВП еврозоны за первый квартал 2023 года;

- Торговый баланс еврозоны за март;

- Розничные продажи и промышленное производство в США за май;

- Выступления представителей ФРС США;

- Ежемесячный отчет МЭА;

- Недельные данные Американского института нефти по запасам углеводородов.

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