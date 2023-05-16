Рубль утром умеренно теряет относительно доллара и юаня на фоне обострения санкционной риторики

Москва. 16 мая. Доллар США немного укрепляется, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль умеренно снижается на фоне активизации обсуждения санкционной тематики.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,3525 руб./$1 (+20 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 25,21 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,3 коп. - до 11,402 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на нацвалюту оказывает давление санкционная тематика, обсуждение которой вновь активизировалось, а также напряженная геополитическая ситуация. Снижение рубля, начавшееся накануне после заметного роста с конца апреля, происходит несмотря на небольшой подъем нефтяных котировок. Мировые рынки капитала слегка колеблются с разнонаправленной динамикой, не оказывая значительного влияния на рубль.

Министры финансов G7 договорились усилить обмен данными о возможном уклонении от санкций против России и следить за эффективностью ограничений на цены на российскую нефть и нефтепродукты, пишет Financial Times.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,61 за баррель, что на 0,51% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,45 за баррель, что на 0,49% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе, причем Dow Jones Industrial Average вырос впервые за шесть сессий.

Опасения инвесторов, связанные с затягиванием решения проблемы лимита госдолга США, сдерживали подъем рынка акций в последнее время, несмотря на сильный сезон корпоративной отчетности, а также сигналы о возможном завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, отмечает Market Watch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 подрастает на 0,98%, китайский CSI 300 снижается на 0,08%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,41%, южнокорейский Kospi ушел вниз на 0,04%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,32%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,19%.