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16 мая 2023 года 09:22

Dow Jones завершил торги в плюсе впервые за 6 сессий

Фондовый рынок США вырос в понедельник. Рынки акций стран АТР меняются без единой динамики во вторник, Topix достиг максимума за 32 года. Цены на нефть растут во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе, причем Dow Jones Industrial Average вырос впервые за шесть сессий.

Опасения инвесторов, связанные с затягиванием решения проблемы лимита госдолга США, сдерживали подъем рынка акций в последнее время, несмотря на сильный сезон корпоративной отчетности, а также сигналы о возможном завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, отмечает Market Watch.

В выходные президент США Джо Байден сообщил, что его переговоры со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами американского Конгресса по вопросу потолка госдолга возобновятся во вторник.

"Я настроен оптимистично, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно думаю, что с их стороны и с нашей есть желание достичь соглашения, и мне кажется, мы сможем сделать это", - сказал Байден.

Глава Минфина США Джанет Йеллен также выразила надежду на заключение соглашения сторонами, отметив, что они нашли некоторые "точки соприкосновения".

Президенты Федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Атланты - Остан Гулсби и Рафаэль Бостик - дали понять в понедельник, что готовы допустить остановку цикла ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС).

"Последствия подъема ставки ФРС, составившего 500 базисных пунктов за последний год, еще не проявились в полной мере", - сказал Гулсби в интервью CNBC в понедельник.

Он отметил, что пока слишком рано говорить о том, какое решение руководители американского ЦБ должны принять на июньском заседании. При этом, по словам Гулсби, в мае он сомневался в том, следует ли повышать ставку, учитывая напряженность в банковском секторе.

Бостик заявил в понедельник, что американскому центробанку стоит сделать паузу в цикле ужесточения политики, чтобы оценить состояние экономики.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на резкий спад активности в промышленном секторе штата Нью-Йорк.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в мае до минимальных за четыре месяца минус 31,8 пункта с 10,8 пункта в апреле. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до минус 3,75 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На эту неделю запланирована публикация данных о розничных продажах в США за апрель, а также отчеты крупных американских ритейлеров - Walmart Inc. (SPB: WMT), Home Depot Inc. (SPB: HD), а также Target Corp. (SPB: TGT)

Акции Walmart подешевели на 0,8% по итогам торгов в понедельник, Home Depot - на 0,7%, Target - подорожали на 1,6%.

Стоимость бумаг 3M Co. (SPB: MMM) поднялась на 0,2%. Производитель широкого круга потребительских товаров объявил об увольнении Майкла Вейла, занимавшего посты президента и директора по развитию группы, в связи с "неподобающим личным поведением и нарушением политики компании". В 3М отмечают, что допущенные Вейлом нарушения не связаны с "операциями и финансовыми показателями компании".

Цена акций американской золотодобывающей компании Newmont Corp. (SPB: NEM) увеличилась на 2,5%. Совет директоров австралийской Newcrest Mining Ltd. единогласно рекомендовал акционерам принять предложение Newmont о покупке компании.

Бумаги газотранспортной компании Oneok Inc. (SPB: OKE) упали в цене на 9,1% после объявления ею о покупке Magellan Midstream Partners, занимающейся транспортировкой, хранением и сбытом нефти и нефтепродуктов, за $18,8 млрд с учетом долга.

Котировки акций Morgan Stanley (SPB: MS) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. выросли соответственно на 0,7% и 0,8%. Аналитик KBW Дэвид Конрад подтвердил рекомендацию "выше рынка" для бумаг обоих банков, отметив, что они показали хорошие результаты в первом квартале, несмотря на напряженность в банковском секторе.

Стоимость акций энергетической компании NRG Energy (SPB: NRG) Inc. поднялась на 3% по итогам торгов. Elliot Management заявила в понедельник, что владеет пакетом акций NRG на $1 млрд, а также предложила план увеличения капитализации компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в понедельник вырос на 47,98 пункта (0,14%) и составил 33348,6 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 12,2 пункта (0,3%) - до 4136,28 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 80,47 пункта (0,66%) и составил 12365,21 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник меняются без единой динамики.

Рост промышленного производства и розничных продаж в КНР в апреле ускорился, но оказался ниже прогноза. Это негативно повлияло на рынок материкового Китая.

В то же время рост на японском рынке продолжается. Индексы Nikkei 225 и Topix к 8:28 МСК увеличились на 0,7% и 0,5%, в результате чего они достигли максимума за восемнадцать месяцев и 32 года соответственно. Этому способствуют такие факторы, как хорошая квартальная отчетность компаний, ослабление курса иены и позитивные экономические данные, сообщает Trading Economics.

В число лидеров роста входят акции технологических компаний, включая Tokyo Electron (+4,3%), Recruit Holdings (+3,7%), Advantest (+5,5%) и SoftBank Group (+0,9%).

Цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. повысилась на 2,7%. Банк в 2022 финансовом году, который завершился в марте, сократил чистую прибыль на 1,3% - до 1,116 трлн иен ($8,22 млрд). Однако в текущем фингоду он рассчитывает получить рекордную чистую прибыль в размере 1,3 трлн иен.

Между тем продолжают дешеветь акции Rakuten. С начала торгов во вторник они потеряли 6,4% после падения более чем на 9% днем ранее на сообщениях СМИ о том, что интернет-компания намерена провести допэмиссию объемом до 300 млрд иен ($2,2 млрд).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%.

Промпроизводство в Китае в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 3,9% в марте.

Розничные продажи в прошлом месяце взлетели на 18,4% после подъема на 10,6% в марте.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее значительно подорожали бумаги производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. - на 5,6%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 4%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,9%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,3%.

В то же время снижается цена акций девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007) - на 5%, пивоваренной China Resources Beer - на 2,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК опустился на 0,58 пункта (-0,02%).

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor снизилась на 2,9%.

Одновременно акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 1,4%, сталелитейной Posco - на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,4%.

Индекс потребительского доверия в мае упал до минимального уровня с апреля 2020 года - 79 пунктов по сравнению с 85,8 пункта месяцем ранее.

Снижаются акции Newcrest Mining (-0,8%), CSL Ltd (-1,3%), Brambles (-0,2%), Telstra Group (-0,5%) и Woolworths Group (-1,5%).

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,7% и 0,1% соответственно.

Цены на нефть растут утром во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии, тогда как до этого котировки снижались три дня подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск составляет $75,57 баррель, что на $0,34 (0,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,06 (1,4%), до $75,23 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,27 (0,38%), до $71,38 за баррель. Накануне стоимость контрактов увеличилась на $1,07 (1,5%), до $71,11 за баррель.

Позитивным фактором для рынка стали сильные макроэкономические статданные из Китая, хотя и оказавшиеся хуже прогнозов рынка.

Как сообщалось, промпроизводство в КНР в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 3,9% в марте. Между тем розничные продажи в прошлом месяце взлетели на 18,4% после подъема на 10,6% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.

Также рынок получает поддержку за счет надежд, что Белому дому и Конгрессу удастся договориться о повышении лимита госдолга США.

Переговоры относительно потолка госдолга между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей американского Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, как ожидается, возобновятся во вторник.

Тем временем министерство энергетики США сообщило о планах приобрести до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва. Весной прошлого года Байден анонсировал продажу 180 млн баррелей из резерва для борьбы с дефицитом топлива на рынке.

Объем запасов нефти в стратрезерве по состоянию на 5 мая составлял 362 млн баррелей при максимально возможном уровне в 713 млн баррелей. Нынешний показатель - минимальный с 1980-х годов, пишет MarketWatch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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