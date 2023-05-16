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16 мая 2023 года 09:38

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе, причем Dow Jones Industrial Average вырос впервые за шесть сессий. Опасения инвесторов, связанные с затягиванием решения проблемы лимита госдолга США, сдерживали подъем рынка акций в последнее время, несмотря на сильный сезон корпоративной отчетности, а также сигналы о возможном завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США. Статданные, опубликованные в понедельник, указали на резкий спад активности в промышленном секторе штата Нью-Йорк. Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в мае до минимальных за четыре месяца минус 31,8 пункта с 10,8 пункта в апреле. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до минус 3,75 пункта.

В выходные президент США Джо Байден сообщил, что его переговоры со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами американского Конгресса по вопросу потолка госдолга возобновятся во вторник. "Я настроен оптимистично, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно думаю, что с их стороны и с нашей есть желание достичь соглашения, и мне кажется, мы сможем сделать это", - сказал Байден. Глава Минфина США Джанет Йеллен также выразила надежду на заключение соглашения сторонами, отметив, что они нашли некоторые "точки соприкосновения".

Президенты федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Атланты - Остан Гулсби и Рафаэль Бостик - дали понять в понедельник, что готовы допустить остановку цикла ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС). "Последствия подъема ставки ФРС, составившего 500 базисных пунктов за последний год, еще не проявились в полной мере", - сказал Гулсби в интервью CNBC в понедельник. Он отметил, что пока слишком рано говорить о том, какое решение руководители американского ЦБ должны принять на июньском заседании. При этом, по словам Гулсби, в мае он сомневался в том, следует ли повышать ставку, учитывая напряженность в банковском секторе. Бостик заявил в понедельник, что американскому центробанку стоит сделать паузу в цикле ужесточения политики, чтобы оценить состояние экономики.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник меняются без единой динамики. Рост промышленного производства и розничных продаж в КНР в апреле ускорился, но оказался ниже прогноза. Это негативно повлияло на рынок материкового Китая. В то же время рост на японском рынке продолжается. Индексы Nikkei 225 и Topix увеличились по итогам торгов на 0,73% и 0,51%, в результате чего они достигли максимума за восемнадцать месяцев и 32 года соответственно. Этому способствуют такие факторы, как хорошая квартальная отчетность компаний, ослабление курса иены и позитивные экономические данные.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%. Промпроизводство в Китае в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 3,9% в марте. Розничные продажи в прошлом месяце взлетели на 18,4% после подъема на 10,6% в марте. Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК опустился на 0,58 пункта (-0,02%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают утром во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии, тогда как до этого котировки снижались три дня подряд. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $75,44 баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 1,4%, до $75,23 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились к этому времени на 0,23%, до $71,27 за баррель. Накануне стоимость контрактов увеличилась на 1,5%, до $71,11 за баррель.

Позитивным фактором для рынка стали сильные макроэкономические статданные из Китая, хотя и оказавшиеся хуже прогнозов рынка. Также нефтяной рынок получает поддержку за счет надежд, что Белому дому и Конгрессу удастся договориться о повышении лимита госдолга США. Тем временем министерство энергетики США сообщило о планах приобрести до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва. Весной прошлого года Байден анонсировал продажу 180 млн баррелей из резерва для борьбы с дефицитом топлива на рынке. Объем запасов нефти в стратрезерве по состоянию на 5 мая составлял 362 млн баррелей при максимально возможном уровне в 713 млн баррелей. Нынешний показатель - минимальный с 1980-х годов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 мая выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,621 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,944 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,03% и составил 109,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (13-15 мая) прибавил 0,05%, поднявшись до 855,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-02" (+0,27%), "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,14%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-06" (-0,58%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,25%) и "Роснефть-БО-05" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей на уровне 12,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,37% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 мая. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. Выпуск был зарегистрирован Московской биржей в конце декабря 2022 года, тогда же компания планировала провести сбор заявок на него, но отложила выход на долговой рынок.

ООО "ЛайфСтрим" (бренд "Смотрёшка") установило ставку 1-20-го купонов 5-летних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 10 по 15 мая. Техразмещение запланировано на 18 мая. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Эмиссия предусматривает амортизацию: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов, купоны квартальные. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) 18 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 20 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 105 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 23 мая. Бумаги будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом 75 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2016 года. Размещаемый выпуск станет первым в рамках программы.

АО "Коммерческая недвижимость "ФПК "Гарант-инвест" установило цену приобретения облигаций серии 002Р-04 по оферте в размере 96,5% от номинала. Компания разместила выпуск со сроком обращения около 1,5 лет на 1,2 млрд рублей в ноябре 2021 года по ставке 12% годовых. По выпуску запланирована оферта с исполнением 26 мая текущего года. Прием заявок на приобретение пройдет с 17 по 23 мая.

ПАО "Русал Братск" приняло решение досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-002P-01 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода - 6 июня. Десятилетний выпуск был размещен в июне 2020 года по ставке квартального купона 6,5% годовых до оферты с исполнением 9 июня 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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