Вероятно продолжение ослабления рубля во вторник - ПСБ

Вероятно продолжение ослабления рубля по отношению к доллару США в течение торговой сессии во вторник, возможен выход к отметке 81 руб./$1 - на рынке прослеживается очевидный перевес спроса над предложением иностранной валюты, сообщается в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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