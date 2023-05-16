Возможен подъем индекса Мосбиржи к 2680-2740п - БКС Экспресс

Возможен подъем индекса Мосбиржи на новые годовые максимумы в районе 2680-2740 пунктов в рамках среднесрочной восходящей тенденции, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"В текущем году появилась традиция - расти по понедельникам. Можно даже сказать, что весь рост нашего рынка в 2023 году почти полностью обеспечен динамикой первого дня недели. За 18 понедельников накопленный результат составляет 20,9%. При этом в целом индекс с начала года прибавляет 22,4%. Тактика покупки фьючерса на индекс на закрытии пятницы с последующей продажей в конце понедельника отрабатывает на отлично, - пишет аналитик в обзоре. - Ситуация по индексу Мосбиржи развивается в рамках понятного трендового движения. По-прежнему актуальна среднесрочная восходящая тенденция. В качестве следующего ориентира наверху все также выделяются новые годовые максимумы в районе 2680-2740 пунктов. До этого диапазона нужно подняться еще на 1,6%".

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