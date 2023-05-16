"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 139,9 рубля за штуку на апрель 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Взгляд на долгосрочные перспективы эмитента остается позитивным. Ожидаемое в предстоящие годы восстановление российской экономики будет способствовать повышению интереса инвесторов к фондовому рынку. Кроме того, поддержку финпоказателям компании будут оказывать расширение числа доступных для торговли инструментов, дальнейшее развитие портала "Финуслуги". В перспективе Московская биржа даже может в определенной степени выиграть от санкций в отношении российского финансового сектора, усилив свои позиции в качестве главной площадки для торговли российскими ценными бумагами", - указывает эксперт Игорь Додонов.

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