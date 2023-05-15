Рубль завершил торги понедельника коррекционным снижением на фоне новых геополитических рисков после сильного роста с конца апреля

Москва. 15 мая. Доллар США, евро и юань выросли на Московской бирже по итогам понедельника; рубль упал к бивалютной корзине на фоне новых геополитических рисков в рамках коррекции, начавшейся на прошлой неделе после сильного роста, наблюдавшегося с конца апреля.

Курс доллара США составил 79,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,23 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,4 руб./EUR1, подорожав на 1,56 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,38 рубля - до 82,4 рубля. Курс китайского юаня вырос на 25,4 копейки - до 11,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в понедельник упал в основных парах, скорректировавшись вниз после сильного роста, наблюдавшегося с последних дней апреля. Давление на рубль оказывают неопределенность относительно президентских выборов в Турции, которые прошли в воскресенье, 14 мая, а также новости на тему санкций.

По данным местных СМИ, нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,36%, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,99% по итогам подсчетов свыше 99% бюллетеней. Таким образом выборы не выявили победителя в первом туре. Второй тур состоится 28 мая.

Дополнительный негатив для рубля связан с санкционной темой. Министры финансов G7 договорились усилить обмен данными о возможном уклонении от санкций против России и следить за эффективностью ограничений на цены на российскую нефть и нефтепродукты, пишет Financial Times.

"Мы по-прежнему нацелены на противодействие любым попыткам уклониться от наших санкций и подорвать их", - говорится в коммюнике встречи министров финансов и управляющих центральными банками G7, которая 11-13 мая состоялась в Ниигате (Япония).

Кроме того, Брюссель обдумывает возможность введения ограничений на экспорт некоторых товаров из Европейского союза в страны, которые, как он подозревает, реэкспортируют подсанкционную продукцию в Россию, заявили источники FT, знакомые с обсуждением этого вопроса.

"С начала мая волатильность курса рубля заметно выросла. Основная пара "доллар-рубль" в моменте падала до 75 руб./$1, а сейчас торгуется около 79 руб./$1. Предложение валюты на рынке явно увеличилось, что, вероятно, связано, с разовыми, плохо прогнозируемыми продажами со стороны крупных экспортеров для выплаты дивидендов. Многие участники рынка ожидают умеренного укрепления рубля в ближайшие месяцы на фоне продолжающегося дивидендного сезона, а также увеличения выплат в бюджет нефтяниками. Кроме того, на этом этапе Министерство финансов может начать пополнение резервных фондов валютой, что повлияет на курс рубля", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев.

"Российская валюта начала новую неделе снижением. Котировки вернулись выше 79 рублей за доллар США. Поддержку американской валюте оказывают закрытие спекулятивных коротких позиций против доллара США, а также завершение реализации валютной выручки экспортерами. Кроме того, давление на рубль может оказывать негативный новостной фон, связанный с усилением санкционной риторики относительно российского экспорта", - подчеркивает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Инфляция в РФ в апреле 2023 года составила 0,38% после 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-апрель 2023 года цены в РФ выросли на 2,06%.

Инфляция в апреле 2023 года совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на апрель, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,4%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2023 года замедлилась до 2,31% (аналитики также ожидали замедления до 2,3%) с 3,51% на конец марта, достигнув минимума с февраля 2020 года.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 мая (вторую неделю подряд из-за праздников в расчет попадает 8 дней вместо традиционных 7-ми).

Инфляция в РФ с 3 по 10 мая замедлилась до 0,0% после 0,19% с 25 апреля по 2 мая, с начала месяца прирост цен к 10 мая составил 0,05%, с начала года - 2,11%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 10 мая на уровне 2,32%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

"Наша логика заключается в том, что мы видим, что преобладают проинфляционные риски. Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но тем не менее мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров.

По ее словам, тот факт, что ЦБ понизил прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5-7% до 4,5-6,5%, "сам по себе не является основанием для снижения ставки". "Наша ДКП действует с лагом, она влияет на экономику с лагом, и она устремлена в будущее", - отметила глава ЦБ.

"Сейчас для того, чтобы обеспечить достижение цели в 4% по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок", - добавила Набиуллина.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2023 году составляет 5,9%.

"Исходя из майской динамики - инфляция с начала месяца в мае составила 0,1% на 10 мая - годовая инфляция будет ниже прогноза ЦБ РФ на 2К23, представленного в майском докладе о денежно-кредитной политике, то есть ниже 3,6% г/г, что говорит в пользу сохранения ключевой процентной ставки на прежнем уровне на предстоящем заседании ЦБ РФ 9 июня. В то же время, как мы писали ранее, инфляционные риски, связанные с ростом госрасходов, возрастают. В целом мы ожидаем, что в мае инфляция составит 0,5% м/м и годовая инфляция - 2,7% г/г", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Инфляция ожидаемо замедлилась на фоне высокой базы прошлого года. Радует то, что сейчас в моменте нет факторов для ее стремительного роста. Курс рубля даже слегка укрепился, а цены на нефть относительно стабильны. Мы считаем, что если не произойдет ничего "экстраординарного", то ЦБ до конца года будет держать ставку на текущем уровне в 7,5%. Впереди инфляция должна в годовом выражении увеличиться, но уже за счет эффекта низкой базы мая-сентября 2022 года. Поэтому пока все выглядит относительно стабильно в плане российского "макро" для рынков", - говорит главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

Цены на нефть ускорили рост вечером в понедельник на фоне ослабления доллара США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $75,51 за баррель, что на 1,83% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,86%, до $71,33 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается в ходе торгов на 0,2%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Во вторник на нефтяные котировки могут повлиять апрельские данные о промышленном производстве и розничных продажах в Китае, полагает старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, чьи слова приводит MarketWatch

Трейдеры также ожидают во вторник публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти и апрельских данных о промышленном производстве и розничных продажах в США.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $55,97 за баррель, или $408,6 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период - $79,87. Таким образом, дисконт составил около 29,9%. В апреле он был на уровне порядка 30,9% (в марте он был порядка 39,5%, в феврале и январе - 41%), следует из расчетов, опубликованных в понедельник Минфином.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 мая на 1,8963 рубля, до 79,1004 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,8362 рубля, до 86,0862 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 1,9045 рубля по отношению к пятнице и составил 79,0795 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,852 рубля и составил 79,0863 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 738,097 млн, из которых $459,268 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 278,829 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,8348 рубля, до 86,0268 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,8083 рубля, до 86,121 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR670,086 млн, из которых EUR143,851 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR526,235 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 7,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 7,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 7,9% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,34% годовых, а ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 8,51% годовых.