Котировки евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен UST

Москва. 15 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 40 базисных пунктов - до 62,95% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов, до 9,94% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 83 базисных пункта - до 65,78% от номинала (доходность снизилась на 12 базисных пунктов - до 9,26% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 16 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, подешевел на 3 базисных пункта - до 43,33% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,84% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 47 базисных пунктов - до 44,32% от номинала (их доходность снизилась на 42 базисных пункта - до 36,59% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 103 базисных пункта - до 44,32% от номинала (их доходность снизилась на 71 базисный пункт и составила 27,59% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 52 базисных пункта - до 41,86% от номинала (их доходность выросла на 29 базисных пунктов, составив 22,16% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 32 базисных пункта - до 89,68% от номинала (его доходность снизилась на 90 базисных пунктов и составила 34,81% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 65,8% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник умеренное снижение; трейдеры сфокусировались на неожиданно слабых данных о производственной активности в штате Нью-Йорк, а также сохраняющейся неопределенности относительно потолка госдолга США.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Кевин Маккарти возобновят переговоры по вопросу поднятия потолка госдолга во вторник, сообщил накануне Байден. "Я настроен оптимистично, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно думаю, что с их стороны и с нашей есть желание достичь соглашения, и мне кажется, мы сможем сделать это", - сказал Байден. Глава Минфина США Джанет Йеллен также выразила надежду на заключение соглашения сторонами, отметив, что они нашли некоторые "точки соприкосновения".

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в мае до минимальных за четыре месяца минус 31,8 пункта, указав на резкий спад активности в промышленном секторе. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до минус 3,75 пункта с 10,8 пункта в апреле. Слабые статданные ухудшили настрой инвесторов, поддерживавшийся ожиданиями скорого решения проблемы лимита госдолга США.

Президенты Федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Атланты - Остан Гулсби и Рафаэль Бостик - дали понять в понедельник, что готовы допустить остановку цикла ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС). "Последствия подъема ставки ФРС, составившего 500 базисных пунктов за последний год, еще не проявились в полной мере", - сказал Гулсби в интервью CNBC. Он отметил, что пока слишком рано говорить о том, какое решение руководители американского ЦБ должны принять на июньском заседании. При этом, по словам Гулсби, в мае он сомневался в том, следует ли повышать ставку, учитывая напряженность в банковском секторе.

Бостик заявил, что американскому центробанку стоит сделать паузу в цикле ужесточения политики, чтобы оценить состояние экономики. "Я думаю, верным подходом сейчас будет занять выжидательную позицию и посмотреть, насколько замедлился экономический рост в результате наших прошлых действий", - сказал Бостик, который также дал интервью CNBC в понедельник.