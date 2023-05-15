Вероятен резкий рост котировок золота в случае дефолта США - Freedom Finance Global

Вероятен резкий рост котировок золота в случае дефолта США, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мировые котировки золота в понедельник прибавляют 0,28% и торгуются недалеко от своих исторических максимумов на отметке $2085 за тройскую унцию, - отмечает эксперт. - Мы ожидаем обновления пиков уже в текущем году, а в случае наступления дефолта в США драгметалл за короткий промежуток времени может подорожать на 10-15%".

На взгляд Чернова, причин для укрепления цен на золото несколько: во-первых, оно по-прежнему остается защитным активом, который покупают во времена геополитической или экономической неопределенности. С учетом высоких рисков глобальной рецессии и банковского кризиса в США в текущем году спрос на золото должен вырасти, что только поддержит стоимость драгоценного металла. Во-вторых, к золоту проявляют значительный интерес мировые центробанки. В-третьих, на мировом рынке золото котируется в американских долларах, а значит имеет обратную корреляцию с ними. Доллары начнут дешеветь, когда Федеральная резервная система США приступит к снижению ключевой ставки рефинансирования, чего нельзя исключать в III-IV квартале 2023 года.

"Техническая картина такова, что котировки драгоценного металла закрепились выше $2000 за тройскую унцию и теперь эта отметка выступает уровнем поддержки. Инструмент технического анализа "расширение Фибоначчи" на недельном таймфрейме выдает отметку в $2150 за тройскую унцию как следующую цель для роста котировок после пробоя исторических максимумов", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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