Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 78-80 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 78-80 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

"Рубль остается крайне волатильным и продолжает колебаться в пределах 3% внутри дня в результате целого ряда факторов, включая относительно низкую ликвидность, высокую зависимость от экспортно-импортных потоков (также нестабильных, учитывая волатильность цен на энергоносители) и продажи валюты экспортерами. На этой неделе мы ожидаем сохранения курса российской валюты на уровне 78-80 руб./$1: рост цен на нефть Urals в апреле может поддержать российские экспортные потоки в ближайшее время. Однако валютный рынок останется нестабильным: колебания вызваны сохраняющимися санкционными рисками, волатильностью продаж валютной выручки экспортерами и некоторыми разовыми факторами, такими как, например, уход иностранных компаний с российского рынка", - прогнозирует эксперт.

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