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15 мая 2023 года 15:45

Рубль днем продолжает коррекцию вниз на фоне новых геополитических рисков после сильного роста с конца апреля

Москва. 15 мая. Доллар США, евро и юань укрепляются на Московской бирже в понедельник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне новых геополитических рисков в рамках коррекции, начавшейся на прошлой неделе после сильного роста, наблюдавшегося с конца апреля.

Курс доллара США составил 79,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,37 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,36 руб./EUR1, подорожав на 1,52 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,43 рубля - до 82,47 рубля. Курс китайского юаня вырос на 25,4 копейки - до 11,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет днем в понедельник в основных валютных парах, корректируясь вниз после сильного роста, наблюдавшегося с последних дней апреля. Давление на рубль оказывает неопределенность относительно президентских выборов в Турции, которые прошли в воскресенье, 14 мая.

По данным местных СМИ, нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,36%, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,99% по итогам подсчетов свыше 99% бюллетеней. Таким образом выборы не выявили победителя в первом туре. Второй тур состоится 28 мая.

Инфляция в РФ в апреле 2023 года составила 0,38% после 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-апрель 2023 года цены в РФ выросли на 2,06%.

Инфляция в апреле 2023 года совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на апрель, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,4%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2023 года замедлилась до 2,31% (аналитики также ожидали замедления до 2,3%) с 3,51% на конец марта, достигнув минимума с февраля 2020 года.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 мая (вторую неделю подряд из-за праздников в расчет попадает 8 дней вместо традиционных 7-ми).

Инфляция в РФ с 3 по 10 мая замедлилась до 0,0% после 0,19% с 25 апреля по 2 мая, с начала месяца прирост цен к 10 мая составил 0,05%, с начала года - 2,11%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 10 мая на уровне 2,32%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

"Наша логика заключается в том, что мы видим, что преобладают проинфляционные риски. Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но тем не менее мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров.

По ее словам, тот факт, что ЦБ понизил прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5-7% до 4,5-6,5%, "сам по себе не является основанием для снижения ставки". "Наша ДКП действует с лагом, она влияет на экономику с лагом, и она устремлена в будущее", - отметила глава ЦБ.

"Сейчас для того, чтобы обеспечить достижение цели в 4% по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок", - добавила Набиуллина.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2023 году составляет 5,9%.

"Исходя из майской динамики - инфляция с начала месяца в мае составила 0,1% на 10 мая - годовая инфляция будет ниже прогноза ЦБ РФ на 2К23, представленного в майском докладе о денежно-кредитной политике, то есть ниже 3,6% г/г, что говорит в пользу сохранения ключевой процентной ставки на прежнем уровне на предстоящем заседании ЦБ РФ 9 июня. В то же время, как мы писали ранее, инфляционные риски, связанные с ростом госрасходов, возрастают. В целом, мы ожидаем, что в мае инфляция составит 0,5% м/м и годовая инфляция - 2,7% г/г", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Инфляция ожидаемо замедлилась на фоне высокой базы прошлого года. Радует то, что сейчас в моменте нет факторов для ее стремительного роста. Курс рубля даже слегка укрепился, а цены на нефть относительно стабильны. Мы считаем, что если не произойдет ничего "экстраординарного", то ЦБ до конца года будет держать ставку на текущем уровне в 7,5%. Впереди инфляция должна в годовом выражении увеличиться, но уже за счет эффекта низкой базы мая-сентября 2022 года. Поэтому пока все выглядит относительно стабильно в плане российского "макро" для рынков", - говорит главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

"На прошлой "короткой" неделе доллар снижался к отметке 75 руб., которая выступает важным уровнем поддержки, и, не сумев его преодолеть, перешел к восстановлению позиций. Мы считаем, что поддержку американской валюте оказывали закрытие коротких позиций спекулянтами перед выходными, а также окончание активных конверсионных операций экспортерами. Отметим, что дополнительную поддержку американской валюте мог оказать новостной фон, а именно, усиление санкционной риторики относительно российского экспорта. Отметим, что слабее остальных валют на Московской бирже выглядела турецкая лира, ввиду ее ослабления на глобальных рынках. Давление на турецкую валюту оказывает внутренняя политическая повестка. В понедельник рубль остается под давлением. Мы полагаем, что давление на позиции национальной валюты в ходе сегодняшних торгов сохранится, а стоимость доллара может инерционно перевалить за отметку 79 руб.", - полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Цены на нефть повышаются днем в понедельник после улучшения прогноза роста экономики ЕС.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $74,65 за баррель, что на 0,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,71%, до $70,55 за баррель.

Котировки растут после четырех недель подряд в минусе. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,8% на фоне сохраняющихся проблем в американском банковском секторе и неопределенности вокруг потолка госдолга США.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $55,97 за баррель, или $408,6 за тонну. Цена нефти North Sea Dated (Brent) за этот период - $79,87. Таким образом, дисконт составил около 29,9%. В апреле он был на уровне порядка 30,9% (в марте он был порядка 39,5%, в феврале и январе - 41%), следует из расчетов, опубликованных в понедельник Минфином.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 7,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 7,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 7,9% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,34% годовых, а ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 8,51% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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